Le message d’Ibrahim Mbaye après son départ du PSG

Quelques heures après l’officialisation de son arrivée à Aston Villa, le jeune ailier de 18 ans Ibrahim Mbaye a tenu à remercier le PSG, son club formateur.

Arrivé au centre de formation du PSG en 2018, à l’âge de 10 ans, Ibrahim Mbaye a su gravir les échelons au fil des saisons jusqu’à intégrer le groupe professionnel de Luis Enrique lors des deux dernières saisons. Mais n’entrant pas dans les plans du technicien espagnol, l’international sénégalais se devait de trouver une porte de sortie cet été.

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« Paris m’a vu grandir, m’a appris énormément et m’a permis de vivre des moments que je n’oublierai jamais »

Rapidement, de nombreux clubs de Premier League ont montré un intérêt pour l’ailier de 18 ans. Finalement, c’est Aston Villa qui s’est attaché les services du natif de Trappes (Yvelines) contre une somme de 60 M€, bonus compris. Une très belle vente de la part de la direction parisienne. De son côté, Ibrahim Mbaye a remporté huit trophées avec le PSG en participant à 42 matchs avec son club formateur (quatre buts et quatre passes décisives).

Après l’officialisation de son départ, le Sénégalais a tenu à remercier le club parisien via son compte Instagram : « Il est difficile de résumer toutes ces années en quelques mots. J’ai rejoint le PSG à l’âge de 10 ans avec des rêves plein la tête, et j’ai eu la chance de grandir ici, du centre de formation jusqu’à l’équipe première. Paris m’a vu grandir, m’a appris énormément et m’a permis de vivre des moments que je n’oublierai jamais. J’ai rencontré des personnes qui ont compté dans mon parcours et qui resteront toujours importantes pour moi. Je veux remercier toutes celles et ceux qui m’ont accompagné pendant ces années, mes coéquipiers, les membres du staff, les personnes du club et toutes les personnes qui ont cru en moi », a déclaré le désormais ancien Parisien, avant de poursuivre : « Et bien sûr, un immense merci aux supporters. Porter ce maillot devant vous, entendre le Parc et sentir votre soutien sont des souvenirs que je garderai toute ma vie. Merci PARIS. »