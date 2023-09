Le message émouvant de Marquinhos à Marco Verratti

Marco Verratti a fait ses adieux au PSG lors d’un vibrant hommage au Parc des Princes avant le début du match PSG-Nice. C’est le départ d’un joueur qui a porté la tunique parisienne pendant près de 11 ans. Une véritable légende du club et un artiste avec le ballon. Marquinhos, son coéquipier depuis 2013, a tenu à lui rendre hommage avec un message écrit sur Instagram.

« Ton nom est gravé à jamais dans l’histoire du PSG »

« Un hommage et une dernière ovation au Parc des Princes très très mérité, pour une personne en or et un joueur qui a honoré les couleurs parisiennes pendant 11 saisons. Te voir jouer de très près a été un plaisir Marcolino ! Ton nom est gravé à jamais dans l’histoire du PSG et dans nos cœurs. Bonne continuation piccolo, tu vas me manquer. #ParisienEtMagicien », a écrit Marquinhos sur son Instagram aujourd’hui.

