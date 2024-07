Le message émouvant de Papus Camara après son départ du PSG

Après trois ans sur le banc des U19 du PSG, Zoumana Camara a décidé de quitter le club de la capitale. Sur ses réseaux sociaux, il a posté un message d’adieu émouvant.

Zoumana Camara a rejoint le PSG en 2007. Le défenseur central a joué pendant huit ans au sein du club de la capitale (224 matches, sept buts), avant de prendre sa retraite à l’issue de la saison 2014-2015. Il a directement intégré le staff de Laurent Blanc, avant de rester avec Unai Emery et Thomas Tuchel. En 2021, il est nommé entraîneur de l’équipe U19 du PSG. En trois ans, il a réussi à envoyer de nombreux titis en équipe professionnelle et a été deux fois en finale du championnat de France U19, avec en apothéose le titre cette saison. En fin de contrat le 30 juin, Papus Camara a décidé de ne pas prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu, lui qui aspire à entraîner chez les professionnels.

« Mon parcours au PSG a été marqué par des expériences inoubliables et des rencontres extraordinaires »

Sur ses réseaux sociaux, Zoumana Camara, qui aura passé 17 ans au sein du PSG, a posté un message d’adieu émouvant. « Chers supporters, amis et membres de la famille PSG. Aujourd’hui, c’est avec beaucoup d’émotion que je vous annonce que je tourne une page importante de ma vie. J’ai eu le privilège de vivre des moments incroyables avec ce club, le PSG, qui a été le club de mon enfance. J’ai grandi avec lui, partageant joies et peines, et c’est ici que j’ai appris le métier d’entraîneur. Mon parcours au PSG a été marqué par des expériences inoubliables et des rencontres extraordinaires. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tout le club. Du premier président qui m’a fait venir, Alain Cayzac avec Colony Capital, jusqu’à QSI et Nasser al-Khelaïfi qui ont fait grandir le club, merci de m’avoir donné l’opportunité de faire partie de cette aventure exceptionnelle. Je n’oublierai jamais tous les salariés que j’ai croisés au fil des années. Vous êtes nombreux à œuvrer dans l’ombre, faisant battre le cœur de ce grand club qu’est devenu le PSG. Votre dévouement et votre passion ont été une source d’inspiration quotidienne. À vous, les supporters, merci pour votre soutien indéfectible. Votre ferveur et votre amour pour le club rendent le PSG si spécial. Merci pour ces années inoubliables. Le PSG restera toujours une part de moi, et je continuerai à suivre et à soutenir ce club avec le même enthousiasme que celui de mes débuts. Ici c’est Paris ! »