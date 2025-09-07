Le message émouvant de Presnel Kimpembe après son départ du PSG

Après vingt ans au club, Presnel Kimpembe quitte le Paris Saint-Germain. Le Titi en a profité pour adresser un message à son club formateur et ses supporters.

Une page se tourne au PSG. Présent au club depuis l’âge de 8 ans, Presnel Kimpembe quitte officiellement les Rouge & Bleu en s’engageant au Qatar Sports Club. Après 241 matches sous le maillot parisien et 27 trophées remportés, dont la Ligue des champions tant désirée, le défenseur de 30 ans met un terme à son aventure parisienne riche en émotions.

« On se reverra bientôt, parce que ce n’est jamais fini »

Et le champion d’Europe n’a pas manqué de laisser un message émouvant via les réseaux sociaux du club : « Une nouvelle page va s’écrire. Je suis très fier d’avoir fait partie de cette famille du Paris Saint-Germain. Ça a été un honneur pour moi de défendre ces couleurs pendant tant d’années. Ça a été un combat, mais aussi beaucoup de joie, de réussites, de rencontres, de valeurs, de respect et de choses à défendre. Une belle équipe, un joli club, plein d’émotions. Je voulais tout simplement remercier le club, le président, le staff, mon équipe, tous les joueurs avec qui j’ai pu jouer, échanger et apprendre aussi. Je voulais remercier les supporters parce que sans vous, nous ne sommes rien. Ça a été un honneur de pouvoir partager ces moments avec vous, que ce soit au Parc des Princes ou à l’extérieur. Je pars avec la tête pleine d’images (…) On se reverra bientôt, parce que ce n’est jamais fini. Merci, bon courage à tout le monde et à bientôt ! »

De son côté, le président Nasser Al-Khelaïfi a aussi tenu à rendre hommage au défenseur parisien : « Presnel Kimpembe a connu une carrière incroyable au Paris Saint-Germain. Depuis l’âge de 8 ans, Presnel a grandi et s’est développé à tous les niveaux au sein de son club de cœur, où il a toujours été un ambassadeur et un modèle de professionnalisme. Il est un exemple fantastique pour les jeunes joueurs de notre centre de formation et fera toujours partie de la famille du Paris Saint-Germain. Nous lui souhaitons beaucoup de succès pour l’avenir et sa prochaine aventure. » Et selon les informations du quotidien Le Parisien, le PSG compte bien lui rendre hommage au Parc des Princes dans les semaines à venir, « le temps de trouver une date qui convienne à tout le monde. »

« Merci, bon courage et à bientôt. » 💬



Famille parisienne, Presko a un message pour vous. ❤️💙 pic.twitter.com/Q1MmYTFS13 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 7, 2025