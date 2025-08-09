Le message énigmatique de Gianluigi Donnarumma sur Instagram

Gianluigi Donnarumma vit peut-être ces derniers jours au PSG. Sur son compte Instagram, le gardien italien a posté un message énigmatique. Un message envers ses dirigeants ?

Le PSG est sur le point de s’offrir les services de Lucas Chevalier. Selon les rumeurs, Luis Enrique aurait décidé d’en faire son numéro 1 pour l’exercice 2025-2026, même si Gianluigi Donnarumma restait à Paris, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2026. Auteur d’une deuxième partie de saison époustouflante, l’international discute depuis de nombreux mois avec ses dirigeants pour trouver un accord pour une prolongation de contrat. Mais aucun accord n’a été trouvé, notamment en raison du futur salaire de l’ancien Milanais.

A voir aussi : Le PSG a informé Donnarumma de l’arrivée de Chevalier

Encore sous contrat jusqu’en juin 2026

Afin de ne pas le perdre gratuitement, le PSG a donc jeté son dévolu sur Lucas Chevalier afin de faciliter le départ de Gianluigi Donnarumma cet été. Ce dernier attise les convoitises de plusieurs grands clubs, mais réfléchit encore à son avenir avec toutes les possibilités sur la table, notamment celle de rester au PSG et d’aller au bout de contrat, quitte même à très peu jouer lors de cet exercice 2025-2026. Ce samedi après-midi, alors que l’arrivée de Lucas Chevalier est proche d’être officialisée, Gianluigi Donnarumma a posté un message énigmatique sur son compte Instagram. Il a en effet posté une photo de sa femme, son enfant et lui, avec un gâteau devant eux. Sur l’assiette, on peut voir écrit « Numéro 1″ sur l’avant. Un message envoyé envers sa direction ? Affaire à suivre…