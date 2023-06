Le message énigmatique de Wanda Nara sur l’avenir d’Icardi

Mauro Icardi brille sous le maillot de Galatasaray. Prêté par le PSG au club stambouliote, il aimerait rester en Turquie. Mais les dernières déclarations de Wanda Nara, sa femme et agent, semblent l’éloigner de la Turquie.

En échec au PSG, Mauro Icardi a été prêté, sans option d’achat, à Galatasaray l’été dernier. En Turquie, l’attaquant argentin (30 ans) revit. Champion de Turquie avec le club stambouliote, il a inscrit 23 buts et délivré 8 passes décisives en 25 rencontres toutes compétitions confondues. Il a terminé deuxième meilleur buteur de la Süper Lig avec 21 réalisations en 23 matches. Des performances qui auraient convaincu les dirigeants de Galatasaray, qui aimerait le conserver. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, le club de la capitale ne le retiendra pas. Le joueur a lui-même expliqué qu’il aimerait rester. Mais Wanda Nara, sa femme et agent, a jeté un froid sur cette possibilité.

A voir aussi : Mauro Icardi : « Je veux vraiment rester à Istanbul »

« Nous n’oublierons jamais notre famille Galatasaray »

Dans des propos postés sur sa story Instagram, elle a évoqué l’avenir du joueur du PSG dans des propos qui sonnent comme des adieux. « Je félicite tous les fans de Galatasaray. Je me sens appartenir à cette grande famille, je connais Mauro et j’ai su dès le premier jour qu’il soulèverait ce trophée. Je me souviens très bien de ce jour où je l’ai convaincu, à Paris. Aujourd’hui, nous célébrons avec vous, notre rêve est devenu réalité. Nous n’oublierons jamais notre famille Galatasaray, nous vous porterons à jamais dans nos cœurs. » Mauro Icardi devrait donc revenir au PSG cet été. Toujours pas dans les plans des dirigeants parisiens, il pourrait voir plusieurs clubs venir s’intéresser à lui après sa belle saison en Turquie.