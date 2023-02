Le message fort de Mbappé après la défaite du PSG

Ce n’est pas nouveau, le PSG a toujours son moment de grande crise dans une saison et il est en train de la vivre depuis le début de l’année 2023. Même si le jeu n’est plus à la hauteur depuis bien longtemps, les défaites contre l‘OM et Monaco constituent la fois de trop. Surtout avant un match aussi important que celui du Bayern Munich, prochain adversaire du club de la capitale mardi soir en Ligue des Champions. Dans cette période pleine de doutes, certains joueurs ont tenté de rassurer les supporters comme Presnel Kimpembe après la rencontre face à Monaco.

« Restons forts et unis »

D’autres, se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour exprimer leur solidarité, comme Kylian Mbappé sur Instagram. Le joueur de 24 ans a publié une story avec le logo du PSG et une phrase forte : « Restons forts et unis » accompagnée d’un « Ici c’est Paris ». Absent des terrains à cause d’une lésion à la cuisse gauche, Mbappé ne pourra très certainement pas être présent face aux Munichois dans trois jours. L’attaquant français montre tout de même qu’il reste derrière son club et qu’il faudra rester solidaire pour faire face aux prochaines échéances de la saison.