Le message mobilisateur du CUP avant la finale OL / PSG

Ce samedi soir (21h sur beIN SPORTS 1 et France 2), le PSG et l’OL s’affrontent dans la 107e édition de la Coupe de France. Et les Parisiens pourront compter sur leurs supporters au stade Pierre Mauroy.

Avec les préparatifs pour les Jeux Olympiques à Paris, la FFF a décidé de délocaliser cette finale de Coupe de France au stade Pierre Mauroy de Lille. Mais, le PSG pourra tout de même compter sur ses fervents supporters. Au total, 15.200 supporters des Rouge & Bleu feront le déplacement dans le Nord de la France, dont 1.500 ultras.

« Nous avons toujours répondu présents cette saison dans les bons comme dans les mauvais moments »

Et dans la nuit de vendredi à samedi, le Collectif Ultras Paris a communiqué sur cette dernière rencontre de la saison. Et les membres du CUP comptent bien parachever cet exercice 2023-2024 de la meilleure des manières : « Après une saison réussie sur le plan sportif et ce, malgré une élimination en demi-finale de LDC, notre équipe, portée par M. Luis Enrique, aura répondu présent et fait briller nos couleurs. De notre côté, nous, Collectif Ultras Paris, avons toujours répondu présents cette saison dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous avons porté notre équipe partout dans l’Hexagone comme en Europe avec une ferveur que nombreux nous envient », a déclaré le CUP dans un communiqué via leur compte X, « De la première à la dernière seconde, unissons nos voix et portons fièrement nos couleurs historiques afin d’aider notre club à ramener une 15ème Coupe de France à la maison », a conclu le collectif d’ultras parisiens.