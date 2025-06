Le message touchant de Luis Enrique aux supporters du PSG

Devenu une légende du PSG après ce sacre en Ligue des champions, Luis Enrique a tenu à remercier une nouvelle fois les supporters parisiens.

Après cette victoire historique du PSG en Ligue des champions, un homme est porté en triomphe par les supporters des Rouge & Bleu : Luis Enrique. L’entraîneur parisien est devenu une légende du club après avoir amené avec brio ce jeune effectif sur le toit de l’Europe. Pendant ces quelques jours de repos avant la Coupe du monde des clubs, le technicien espagnol en a profité pour afficher tout son amour pour les supporters parisiens, dans une vidéo postée sur son compte Instagram.

Après avoir entonné sur son vélo le désormais chant iconique « Tous ensemble on chantera », le coach parisien a une nouvelle fois remercié les supporters pour leur soutien. « Votre soutien avant, pendant et après le match a été incroyable, incroyable. Le meilleur reste à venir. Allez Paris ! » De plus, ce vendredi, via la Fondation Xana, le nom de sa fille décédée en 2019, « le technicien espagnol a lancé une prévente de trois jours pour un tee-shirt collector intitulé ‘We are the Champions’ qu’il portait, après la victoire en Ligue des Champions, au moment de recevoir sa médaille », précise Le Parisien.