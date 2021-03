C’est inévitable. En ce jour de match PSG-Barcelone, la presse sportive catalane joue son rôle en parlant de “rêve”, de “miracle” possible à Paris malgré un 4-1 très difficile à rattraper. Le nouveau président du Barça, Joan Laporta, a de nouveau encouragé ses joueurs pour qu’ils croient en une qualification ce soir aux dépens du PSG, rapporte le Mundo Deportivo. Un journal sportif catalan qui voit dix raisons de croire à une nouvelle remontada, à un “nouveau miracle” pour les Azulgrana : 1/L’unité du vestiaire; 2/une meilleure connexion entre Messi et ses partenaires; 3/la remontée en Liga; 4/quinze victoires en 20 matches en déplacement; 5/le leadership de Koeman; 6/le système en 3-5-2 qui fonctionne; 7/la remontada contre Séville; 8/la faim de titre; 9/la volonté de ne lâcher aucune compétition; 10/Quatre clean sheets de rang.

Bien que privé de Gérard Piqué et de Ronald Araujo (blessés) en défense centrale, le Barça devrait évoluer en 3-5-2 face au PSG avec Mingueza, Lenglet et Umtiti derrière. Dans ce système Dest et Alba devront se charger des couloirs. L’entrejeu devrait être composé d’un trio Busquets, De Jong et Pedri. En attaque on trouvera normalement Messi et Dembélé (plutôt que Griezmann).