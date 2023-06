Le Napoli repousse une offre XXL du PSG pour Victor Osimhen

Dans le collimateur du PSG, Victor Osimhen aurait fait l’objet d’une offre conséquente de la part du club parisien. Offre apparemment repoussée par le Napoli.

Dans l’optique de renforcer son secteur offensif après le départ de Lionel Messi, le PSG s’est concocté une liste de cibles potentielles. Dans celle-ci, on retrouve des profils tels que Randal Kolo Muani, Harry Kane ou encore Victor Osimhen. L’avant-centre nigérian de 24 ans semble se placer comme la priorité absolue de Luis Campos. Problème, consécutivement à un exercice passé de très haute facture, son club, le Napoli, ne compte apparemment faciliter aucune démarche en vue d’un départ de son élément.

À voir aussi : Mercato : Le PSG dans la course pour Federico Chiesa

🚨 Naples a refusé une offre de 100M€ du PSG pour Victor Osimhen ❌🇳🇬



[@Gazzetta_it via @Guillaumemp] pic.twitter.com/YRLResZpRB — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 29, 2023

Une offre de 100 millions d’euros de la part du PSG ?

Qu’importe, le PSG souhaite tenter sa chance. Et ce jour, on apprend qu’une offre émanant du board rouge et bleu serait arrivée sur le bureau des décideurs partenopei. L’information nous vient de la Gazzetta dello Sport. Selon cette source, le montant de cette proposition serait de 100 millions d’euros. Néanmoins, le dernier vainqueur du Scudetto, qui attendrait pas moins de 80 millions d’euros supplémentaires, aurait purement et simplement rejeté cette offre. Dans le même temps, le Bayern Munich, sur le point d’acter la venue de Kim Min-Jae, aimerait faire coup double en enrôlant l’ancien lillois, nous explique Il Mattino. Un dossier encore bien flou en définitive.