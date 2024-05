Afin de trouver un remplaçant à Kylian Mbappé, le PSG a jeté son dévolu sur Khvicha Kvaratskhelia. Cependant, le Napoli a d’autres plans pour son international géorgien.

Une page se tourne dans l’histoire récente du PSG. Le départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé à l’issue de la saison va marquer la fin de l’ère des grandes stars internationales chez les Rouge & Bleu. Mais, le board parisien doit surtout trouver un remplaçant à l’actuel meilleur buteur de l’histoire du club. Et rapidement, le nom de Khvicha Kvaratskhelia est apparu dans les médias. Le Géorgien de 23 ans serait la priorité du PSG et de Luis Enrique. Cependant, il sera difficile de convaincre le Napoli de céder son maître à jouer, qui est sous contrat jusqu’en 2027.

Naples prêt à multiplier par six le salaire de Kvaratskhelia

Comme le rapporte Fabrizio Romano, le président des Partenopei, Aurelio de Laurentiis, a pour ambition de négocier un nouveau contrat pour l’international géorgien dans les semaines à venir afin d’éviter toutes les propositions venant des clubs étrangers. Le patron napolitain souhaite conserver son joueur cet été. En revanche, dans ce nouveau contrat, « une clause de libération pourrait également être négociée comme Naples l’a fait avec Victor Osimhen », précise le spécialiste du mercato.

De son côté, Foot Mercato apporte également quelques informations sur le dossier Khvicha Kvaratskhelia et confirme le désir du Napoli de prolonger le contrat de son gaucher d’1m83. Dans l’esprit d’Aurelio de Laurentiis, l’ailier gauche n’est pas considéré comme un joueur sur le départ pour cet été. Le champion d’Italie 2023 compte bien augmenter considérablement les émoluments de son joueur, qui touche actuellement 1M€ net par an. « Le Napoli souhaiterait lui proposer un salaire aux alentours des 6 millions d’euros nets annuel, le tout assorti d’une clause libératoire estimée à 150 millions d’euros », précise FM. Le joueur de 23 ans est donc encore loin de rejoindre le PSG. Concernant Victor Osimhen, autre piste parisienne pour cet été, Foot Mercato rapporte que le Napoli n’est pas contre l’idée de s’en séparer. L’international nigérian est sous contrat jusqu’en 2026 et émarge à environ 10M€ net par an.

Statistiques 2023-2024 de Khvicha Kvaratskhelia*

Serie A : 31 matches disputés dont 29 titularisations (2.496 minutes) – 10 buts et 8 passes décisives

: 31 matches disputés dont 29 titularisations (2.496 minutes) – 10 buts et 8 passes décisives Ligue des champions : 8 matches disputés dont 8 titularisations (672 minutes) – 1 passe décisive

: 8 matches disputés dont 8 titularisations (672 minutes) – 1 passe décisive Coupe d’Italie : 1 match disputé dont 0 titularisation (27 minutes)

: 1 match disputé dont 0 titularisation (27 minutes) SuperCoupe d’Italie : 2 matches disputés dont 2 titularisations (142 minutes)

*Source : Transfermarkt