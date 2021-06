Le nouveau contrat à long terme de Xavi Simons est une “question de temps” (F.Romano)

Lors des prochaines semaines, le PSG étudiera les différentes possibilités pour ses jeunes joueurs sous contrat. Une situation qui concernera également Xavi Simons. Lié avec le club de la capitale jusqu’en 2022, le joueur de 18 ans devrait prolonger son aventure avec les Rouge et Bleu, comme indiqué par L’Equipe plus tôt dans la journée. Et selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, le nouveau contrat à long terme du milieu de terrain néerlandais est considéré comme une “question de temps” au PSG. La durée de cette prolongation n’a pas été précisée. Son représentant, Mino Raiola, a évoqué ce dossier avec Leonardo lors de la réunion de la semaine passée pour Gianluigi Donnarumma. “Mais Xavi Simons prolongera son contrat car le PSG veut le garder”, conclut le journaliste italien via son compte Twitter. Pour rappel, Xavi Simons a disputé deux matches (13 minutes) avec le PSG cette saison.