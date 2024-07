Le nouveau maillot extérieur du PSG sera porté deux saisons

Ce mardi après-midi, le PSG a dévoilé son maillot extérieur pour la saison 2024-2025. Cette tunique sera portée pendant deux saisons, une première depuis 25 ans.

Chaque année, les supporters du PSG attendent avec impatience la divulgation des maillots de la saison à venir. Celui que porteront les Parisiens en majorité au Parc des Princes a été dévoilé la veille du dernier match de la saison dans l’antre parisienne contre Toulouse. Ce dernier retrouve le design Hechter avec une touche de modernisme. Ce mardi soir, le club de la capitale a officialisé la tenue qu’il portera à l’extérieur. Et comme cela avait fuité sur Internet, cette dernière sera blanche avec un dessin de la tour Eiffel de couleur rouge et bleu. Une boutique éphémère au premier étage de la tour Eiffel a été installée pour présenter le maillot et la collection autour de cette tunique extérieure.

A voir aussi : Maillots / Tenues : Les premières images du kit third du PSG pour 24/25

« On veut installer une pièce qu’on pense devenir iconique dans le vestiaire de nos fans »

Si elle reprend le design du maillot domicile de la saison 1991-1992, ce dernier aura une particularité. En effet, comme l’a expliqué au Parisien Fabien Allègre, le directeur de la marque du PSG, cette tenue sera portée pendant deux saisons. « On est très fiers de ça. On veut installer une pièce qu’on pense devenir iconique dans le vestiaire de nos fans. Cette pièce ne sera pas obsolète l’année prochaine et on est fier d’être le premier des grands clubs, qui ont quatre collections de maillots, à prendre cette décision. On le rattache à notre positionnement vis-à-vis de la nouvelle génération qui est sensible à ces causes-là. Dans un contexte économique aussi qui est celui qu’on connaît, c’est à prendre en considération. Si ce n’est pas un succès, on verra, mais cette initiative est bien pour tout le monde. » Le Parisien conclut en expliquant que « le PSG avait déjà « recyclé » son maillot extérieur d’une saison sur l’autre, c’était… il y a 25 ans, avec un maillot extérieur gris qui avait servi aux saisons 1999-2000 et 2000-2001. »