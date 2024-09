C’était un dossier qui tenait en haleine tout amateur de football et de la Ligue 1 qui a pris fin aujourd’hui.

C’est la trêve internationale pour le PSG et les 17 autres club du championnat… et pourtant la Ligue 1 était aujourd’hui au coeur de l’actualité foot. En effet, la Ligue de Football Professionnel se réunissait aujourd’hui pour élire son nouveau président. Deux candidats se détachaient entre Cyril Linette, ancien patron de Canal Plus et Directeur Général de L’Équipe, et Vincent Labrune qui est actuellement à la tête de la LFP. Alors que l’on s’attendait à un duel serré, cela n’aura finalement pas fait long feu…

Largement réélu au 1er tour

Cela a été une victoire nette et sans bavure pour Vincent Labrune qui a obtenu 85,67% des votes dès le premier tour par l’assemblée générale de la LFP. Celui-ci se divise avec 14 voix reçu pour l’ancien président marseillais, seulement deux pour son adversaire Cyril Linette et un vote blanc. Vincent Labrune restera donc président de la Ligue de Football Professionnel pour les quatre prochaines années.

Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale élit Vincent LABRUNE Président de la LFP au premier tour (85,67%). — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) September 10, 2024

Par ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi a lui aussi été réélu au CA de la LFP en tant que représentant des clubs de Ligue 1. Le président du PSG est accompagné par Jean-Pierre Caillot (Reims), Damien Comolli (Toulouse), Olivier Létang (LOSC), Pablo Longoria (OM), Jean-Pierre Rivère (l’OGC Nice) et Juan Sartori (vice-président de l’AS Monaco).