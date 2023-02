En avril 2021, neuf clubs proposaient leur projet de Super Ligue. Un projet très rapidement tué dans l’œuf. Mais, ce jour, les contours d’une nouvelle version voient le jour.

Est-ce que le projet de Super Ligue verra finalement le jour ? En tout cas, ses initiateurs croient dur comme fer à son aboutissement et à ses bienfaits. En ce sens, la première version de celle-ci a été proposée au grand public en avril 2021 par les neuf clubs en question, parmi lesquels le FC Barcelone, le Real Madrid, la Juventus ou encore Manchester City et Manchester United. Toutefois, très mal accueilli, ce projet a été tué dans l’œuf. Mais ce jeudi, via la société promotriceA22 Sports Management, on découvre les nouveaux contours de cette compétition européenne d’un autre genre.

Une ligue ouverte finalement ?

Déjà, premier changement, et non des moindres, cette ligue se voudra ouverte, contrairement à la première version qui se présentait en tant que ligue fermée. 50 à 60 équipes du vieux continent seraient ainsi engagées. Des équipes des cinq grands championnats, mais également de championnats moins médiatisés. Il y aurait, dans cette optique, plusieurs divisions et aucun club ne serait membre permanent. La qualification se ferait donc via les championnats nationaux, 14 rencontres au sein de cette nouvelle compétition étant ainsi garanties par club participant. On l’aura compris : la méritocratie est mise en avant. Enfin, d’autres points importants sont abordés dans ce dit communiqué. On y retrouve notamment un encadrement des budgets des clubs, le but annoncé étant de dépenser exclusivement l’argent directement généré par le football. Enfin, l’UEFA n’entrant plus dans les plans, ce seraient les clubs eux-mêmes qui prendraient la totalité de la gestion de cette Super Ligue en charge.

Sur ce dernier point, Bernd Reichart, PDG de A22 Sports Management, a d’ailleurs expliqué dans les colonnes d‘El Pais : « Les compétitions européennes de clubs devraient, comme elles le sont au niveau national, être gérées par les clubs, et non par des tiers qui en tirent profit sans assumer aucun risque. La structure de gouvernance doit être entièrement conforme à la législation européenne. »