Le pactole que devrait toucher la LFP… et potentiellement le PSG !

C’est grâce à un deal avec le fond d’investissement CVC Capital Partners que le football français, via la LFP, va toucher la somme de 1,5 milliards d’euros. En effet, la Ligue de Football Professionnel va céder 13% de sa filiale commerciale. Le versement devrait se faire sur trois saisons, soit : 40% en 2022, 30% en 2023, et 30% en 2024. Selon nos confrères d’RMC Sport, la LFP devrait donc toucher le somme de 600 millions d’euros en juillet prochain.

Conscient d’être une véritable locomotive pour le football français, le PSG réclamerait 30% de la somme, soit 180 millions dès cet été, toujours selon RMC Sport. Ces derniers nous font savoir également qu’un accord concernant la répartition de la somme est espéré entre la LFP et les présidents, d’ici la fin de semaine, et qu’un conseil d’administration a été programmé ce vendredi, en ce sens. Le deal entre la LFP et CVC Capital Partners devrait être finalisé le 1e Avril prochain lors d’une assemblée générale de la Ligue.

Bien que CVC soit un fond luxembourgeois, il faut noter que ce sera la branche française qui s’occupera du dossier « Ligue 1 » et que la société est implantée sur le marché français depuis plus de 30 ans. Après avoir acquis 10% en Liga espagnole pour la somme de 2 milliards d’euros, CVC Capital Partners débarque donc dans le football français en ayant pris toutes les précautions juridiques possibles entre les équipes françaises et espagnoles afin d’éviter d’en arriver au conflit d’intérêt.