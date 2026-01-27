Le paradoxe Bradley Barcola, entreprenant mais maladroit devant le but

Bradley Barcola est le meilleur buteur du PSG en Ligue 1 avec sept buts. Mais l’international français pêche souvent dans la finition, lui qui arrive à faire des différences avec sa vitesse.

Bradley Barcola est l’un des joueurs du PSG qui se procurent le plus d’occasions dans un match. Avec sa vitesse et son sens du dribble, il arrive souvent à faire des différences sur son côté. L’ancien lyonnais se procure plusieurs situations mais se montre souvent maladroit devant le but. Le match contre Auxerre vendredi soir en est la preuve. Le numéro 29 du PSG a tiré cinq fois avant de marquer le but de la victoire. Contre les Auxerrois, pendant 80 minutes, il aura pourtant symbolisé l’inefficacité offensive des hommes de Luis Enrique, à la fois incisif sur son aile gauche et maladroit dans le dernier geste, mais son replacement dans l’axe, après la sortie de Gonçalo Ramos, l’a finalement mis dans de meilleures dispositions pour ajuster la mire, lance Le Parisien.

Presque un an sans but en Ligue des champions

Pour le quotidien francilien, Sidney Govou a pris la défense de l’attaquant du PSG. « Ce n’est pas un vrai buteur de base. On parle de Bradley parce qu’il se crée énormément d’occasions, mais c’est toute l’équipe qui manque d’efficacité. Quand il joue sur un côté, Bradley doit dribbler, effacer son adversaire et rentrer sur son pied droit pour frapper. Ce que j’ai remarqué, c’est qu’il a souvent le corps penché en arrière et le pied trop proche du ballon lorsqu’il cherche à enrouler sa frappe, poursuit-il. C’est pour cette raison que le ballon ne tourne pas suffisamment. » Depuis le début de l’année, Barcola est le Parisien qui fait le plus de différences, redevenu tranchant dans ses appels, incisif et créatif, après une période plus difficile avant l’hiver, avance le quotidien francilien. À 23 ans, Bradley Barcola donne parfois l’impression de tirer sans être convaincu qu’il peut marquer. Malgré son relâchement naturel, il souffre d’un manque de lucidité qui l’empêche de faire fructifier toutes les occasions qu’il se procure, lance Le Parisien. Surtout décisif dans les matchs domestiques, Barcola l’est moins en Ligue des champions, où il n’a plus marqué depuis Brest, en barrage, le 19 février 2025. Un déficit d’efficacité qu’il perçoit lui-même. Et qu’il espère gommer à court et moyen terme, conclut Le Parisien.







