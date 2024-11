En ce jour d’inauguration du Campus PSG, le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, a répondu à de nombreuses questions dans l’émission Rothen s’enflamme de RMC Sport.

Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, a profité de cette journée d’inauguration du Campus PSG pour prendre la parole dans un entretien à RMC Sport. Et le patron des Rouge & Bleu a évoqué de nombreux sujets comme son projet de futur stade, le mercato hivernal, l’avenir de Luis Enrique ou encore les ambitions en Ligue des champions. Extraits choisis.

La journée d’inauguration du Campus PSG

« C’est une grande fierté pour nous. C’est une journée historique pour le club, la ville de Paris, pour la France. Notre premier jour ici, j’ai dit: ‘Pourquoi ne pas avoir le meilleur centre d’entraînement au monde?’ J’ai visité plusieurs centres dans le monde pour prendre des idées et construire quelque chose de spécial. On croit aux talents parisiens. »

L’avenir du PSG

« Notre meilleur investissement, c’est ça, le centre d’entraînement. On veut continuer à trouver le meilleur talent à Paris. On veut vraiment constuire une équipe qui vient de Paris. On a aujourd’hui le plus jeune effectif en Europe. C’est notre vision avec ce centre d’entraînement, on veut construire une équipe pour le futur. Le coach croit vraiment dans nos jeunes. »

Quitter le Parc des Princes ?

« J’aime beaucoup le Parc, tout le monde l’aime. Si j’écoute mon coeur, on ne part pas. Mais tout le monde en Europe a des stades de 80.000, 90.000 places… On en a besoin, sinon on est morts. Une question de vie ou de mort ? Oui. On est en France, mais aussi en Europe. La ville ne nous laisse pas le choix. Je ne fais pas de politique. Pour nous, on a besoin d’un stade prêt dans 3-4 ans, on n’a pas de temps à perdre, sinon on est derrière d’autres clubs en Europe. On a besoin de construire le plus vite. Les projets de nouveau stade ? On a quelques options. On a besoin de construire le nouveau stade le plus vite pour être au niveau où on veut. »

L’avenir de Luis Enrique

« Restera-t-il même en cas de non-qualification au prochain tour de C1 ? On ne changera rien. Je l’ai dit, on a beaucoup confiance en notre coach. Il fait du très bon travail avec Luis Campos. Est-ce qu’ils vont prolonger ? J’ai confiance. »

Des recrues au mercato d’hiver ?

« Honnêtement, aujourd’hui, non. Mais je ne sais pas ce qui se passera s’il y a des opportunités. On parle avec le coach. Mais aujourd’hui, non. On a confiance en nos joueurs. On n’est pas pressés. »

Gagner la Ligue des champions cette année, un objectif ?

« Ce n’est pas un objectif. Mais je veux dire une chose, on joue chaque match pour le gagner. Mais ce n’est pas l’objectif de mettre cette pression. On a une jeune équipe. On a le besoin d’être réalistes. On n’a pas eu de chance non plus avec le tirage au sort. Mais c’est le foot. »

Les critiques sur le PSG

« On peut se tromper, on ne peut pas tout faire parfaitement. On a besoin des critiques. On se regarde dans le miroir. Si vous me critiquez pour qu’on soit meilleurs, j’écoute. C’est le foot. Mais aujourd’hui, notre stratégie est au long terme. On a une jeune équipe, on n’est pas pressés, on a confiance en Luis Enrique, son style. »