Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte l’AS Roma lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. La capacité du parcage visiteur du Parc des Princes a été réduite pour ce match.

Après son déplacement à Nice samedi après-midi (17h15, Ligue 1 +), le PSG retrouvera la Ligue des champions avec la réception – au Parc des Princes – de l’AS Roma pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue. Pour cette rencontre, le PSG pourra compter sur ses supporters pour poursuivre son sans-faute dans la compétition et s’offrir une cinquième victoire en cinq rencontres. Le club romain pourra aussi compter sur ses supporters, même si le parcage visiteur du Parc des Princes a vu sa capacité être réduite pour ce choc.

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Match classé à très hauts risques

En effet, comme le rapporte RMC Sport, alors que le parcage visiteur du stade du PSG peut habituellement accueillir entre 200 et 2300 supporters adverses, pour le match contre la Roma, ce dernier ne sera que de 1500 supporters romains. C’est sous les ordres des autorités françaises, et notamment de la préfecture de police de Paris et de la DNLH, que cette décision a été prise, assure le média sportif. RMC Sport poursuit en expliquant que cette rencontre est classée à très hauts risques par les services français. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette vigilance avant la rencontre, notamment la très grande proximité de certains fans du PSG avec ceux de Naples, ce qui pourrait entraîner une petite montée de tensions autour de cette rencontre avec les ultras de la Roma, conclut RMC Sport.



