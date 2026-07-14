Le Paris FC va boucler le très gros coup Emmanuel Mbemba

Alors qu’il a annoncé son départ, Emmanuel Mbemba va rester en Ligue 1. Le capitaine des U19 parisiens est attendu du côté du Paris FC.

Cet été 2026 n’aura pas été fameux du côté du centre de formation du Paris Saint-Germain. Il faut dire que de nombreux talents ont décidé de signer leur premier contrat pro loin de leur club formateur. Et après Assab, Jangeal ou Mounguengue, c’est au tour d’Emmanuel Mbemba de plier bagages. Le titi, capitaine des U19 la saison passée, a annoncé son départ il y a quelques jours. On attendait encore toutefois le nom de sa future destination.

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Emmanuel Mbemba a choisi le Paris FC

De nombreuses écuries étaient sur les rangs pour faire signer le défenseur de 18 ans, Arsenal, Aston Villa ou Monaco notamment. Du très beau monde en somme. Mais c’est bien le Paris FC qui va rafler la mise dans ce dossier. Comme indiqué conjointement par L’Équipe et Le Parisien, Emmanuel Mbemba s’apprête à signer un contrat de quatre ans avec l’autre club parisien.

L’officialisation ne devrait plus tarder. Et c’est un très joli coup que va réaliser le Paris FC en s’attachant les services de l’un des plus gros talents de sa génération.