Le patron du Ballon d’Or tacle la communication du PSG

En ne plaçant aucun joueur dans le top 5 du classement du Ballon d’Or 2026, le PSG aurait raté sa communication, selon le patron de France Football, Vincent Garcia.

Après des semaines de discussions autour du Ballon d’Or 2026, le suspense a pris fin ce lundi soir. Au terme d’une longue et (ennuyeuse) soirée, le vainqueur de la 70e édition du Ballon d’Or revient à Harry Kane. L’attaquant du Bayern Munich devance Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Malgré dix joueurs présents dans la liste des 30 nommés, le PSG n’a vu aucun de ses représentants intégrer le top 5, une première pour un vainqueur de la Ligue des champions depuis Chelsea en 2012. Un classement largement contesté au vu de la saison XXL réalisée par les joueurs de Luis Enrique.

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« Le PSG aurait dû rouler pour un joueur »

Pourtant, le patron de France Football, Vincent Garcia, a taclé la communication du club parisien, qui n’a pas choisi un seul prétendant mais a misé sur le collectif en mettant en avant deux de ses joueurs : Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. « Je trouve que Mbappé a fait une très bonne campagne parce qu’il a su bien expliquer et bien mettre dans la tête des gens et aussi des jurés parce que ça s’est vraiment joué à pas grand-chose et il aurait très bien pu être le vainqueur ce (lundi) soir (…) D’autres ont fait une moins bonne campagne (que Mbappé) et je pense un petit peu au PSG. Je trouve par exemple que la communication du PSG n’a peut-être pas été très claire en essayant de valoriser trois joueurs, puis deux. Et en fait, pour moi, mais encore une fois ce n’est pas mon métier, je ne fais pas de la com, je pense qu’ils auraient dû vraiment rouler pour un joueur et pour moi ils auraient dû rouler pour le tenant du Ballon d’or, c’est-à-dire Ousmane Dembélé« , a-t-il déclaré au micro de la chaîne L’Équipe.

Lauréat en 2025, Ousmane Dembélé était le seul représentant du PSG lors de cette cérémonie à Londres. Classé 7e, juste derrière son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia, le numéro 10 des Rouge & Bleu en a profité pour récupérer la seule récompense parisienne de la soirée : le trophée du meilleur club masculin de la saison. Nommé pour le titre de meilleur entraîneur de la saison, Luis Enrique a été devancé par son compatriote Luis de la Fuente, vainqueur de la Coupe du monde avec l’Espagne. De son côté, Warren Zaïre-Emery a terminé troisième du Trophée Kopa, qui récompense le meilleur jeune joueur, derrière Lamine Yamal et Pau Cubarsi. En lice pour remporter le Trophée Yachine du meilleur gardien, Matvey Safonov a terminé à la 4e place.

Le classement des joueurs du PSG au Ballon d’Or 2026

Khvicha Kvaratskhelia (6e)

Ousmane Dembélé (7e)

Fabian Ruiz (10e)

Achraf Hakimi (13e)

Vitinha (14e)

Ferran Torres (16e)

João Neves (19e)

Willian Pacho (20e)

Nuno Mendes (23e)

Marquinhos (25e)

🗣️: « Mbappé a fait une très bonne campagne. D’autres ont fait une mauvaise campagne, comme le PSG. Je pense qu’ils auraient dû pousser pour Ousmane Dembélé. » Vincent Garcia, le rédacteur en chef de France Football au sujet de la communication du PSG. #EDS #BallonDor https://t.co/xB2FNcR1Qm — L’Équipe du soir (@lequipedusoir) October 27, 2026