Ces derniers jours des images de Neymar ou Mauro Icardi avec des masques à oxygène sur le nez ont fait un bad buzz. Les deux Parisiens utilisent les caissons hyperbares afin de se soigner (cicatrisation plus rapide) ou de mieux récupérer. Rafael Martini, physiothérapeute de Neymar, a dévoilé le fonctionnement de cet outil. “Cela permet aux athlètes de respirer plus d’oxygène qu’ils ne le feraient dans des conditions atmosphériques normales, détaille Martini dans des propos relayés par Marca. La chambre fournit plus d’oxygène au sang et aux tissus via les globules rouges et optimise le processus de récupération. Plus le corps a d’énergie, mieux il fonctionne et récupère.“