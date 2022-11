Le PSG s’apprête, comme de nombreux clubs européens, à vivre un moment charnière de sa saison. Entre la Coupe du Monde 2022, le mercato hivernal, et l’enchaînement des matchs jusqu’aux huitièmes de finale de Ligue des Champions, la direction Rouge & Bleu a de quoi s’occuper.

La piste principale du prochain mercato hivernal du côté du PSG était celle menant à Milan Skriniar. Cependant, selon les derniers échos de la presse et notamment de nos confrères de Foot Mercato, l’international slovaque serait de plus en plus proche de parapher un nouveau contrat avec l’Inter Milan. Une information qui ne devrait guère changer les plans de Luis Campos. Le dirigeant portugais aurait une idée bien précise du travail qu’il souhaite effectuer pour cette fenêtre des transferts qui s’étendra du dimanche 1er au mardi 31 janvier prochain. En effet, Skriniar ou pas, selon Le Parisien « Paris ne renoncera pas à enrôler un défenseur« . Car oui, entre sa fébrilité notoire, les différentes blessures et les participations à la Coupe du Monde 2022, le secteur défensif du PSG est à renforcer. Dans l’entrejeu, un élément est également souhaité. Par le biais de Luis Campos, la direction Rouge & Bleu souhaiterait apporter de l’impact au milieu de terrain. Un manque dans le jeu de Renato Sanches tant il n’a pas su répondre aux attentes, et un aspect qui ne correspond pas au joueur qu’est Fabian Ruiz. Ce que souhaiterait le conseiller du football du Paris Saint-Germain, c’est un joueur capable d’apporter de l’intensité dans un secteur de jeu on ne peut plus important lors des grands rendez-vous en Ligue des Champions.

Sur le plan offensif, du renfort est également espéré. L’idée serait de soulager la MNM, mais aussi de prévenir une éventuelle fatigue d’après Coupe du Monde. Au-delà du timing, le souhait de s’attacher les services d’un nouvel attaquant n’a jamais été caché du coté du Paris Saint-Germain.

Coupe du Monde 2022 : Un impact moindre sur le mercato hivernal ?

Dans les esprits des décideurs du PSG, notamment Luis Campos, les choses seraient tellement claires, que même cette Coupe du Monde en pleine saison n’aurait que très peu d’impact sur le mercato hivernal du club de la capitale. En effet, Le Parisien affirme que « la liste des joueurs ciblés est connue en interne« , avant d’ajouter que seule une « grave blessure » pourrait obliger les dirigeants Rouge & Bleu à revoir leur plan. Lors de son premier mercato sous les cieux parisiens, Luis Campos a fait face aux difficultés financières du club (déficit + masse salariale) mais aussi à un dysfonctionnement, notamment autour de « l’ingérence systématique » d’Antero Henrique. Pour rappel, ce dernier est en charge du mercato dans le sens des ventes au Paris Saint-Germain. La cohabitation entre les deux Portugais pourrait compliquer la prochaine fenêtre des transferts, ainsi l’idée de prendre seul les choses en main l’hiver prochain aurait émergée dans l’esprit de Luis Campos selon les informations du Parisien.