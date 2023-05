Le PSG sera couronné champion de France très prochainement et ce, avec six points d’avance en cas de victoire sur les deux dernières rencontres. Un podium complété par le RC Lens et l’Olympique de Marseille.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la phase retour de la Ligue 1 version 2022-2023 du PSG a été plus que laborieuse. Invaincus lors de la phase aller, les hommes de Christophe Galtier ont goûté à la défaite à six reprises depuis que la Coupe du monde s’est achevée. Pourtant, lorsqu’on regarde les dynamiques sur ce laps de temps, le club de la capitale reste le leader incontesté.

Le PSG, l’OM et le RC Lens aux coudes à coudes

En effet, depuis janvier dernier, le PSG comptabilise 43 points. Seul l’OM tient le rythme avec 43 points également. Pour sa part, le RC Lens, qui réalise un exercice tout bonnement ahurissant, tient le tempo avec 42 unités. Les Rouge et Bleu possèdent, en outre, une meilleure différence de but que leur rivaux olympiens avec 43 réalisations contre 40. D’où le mano à mano qui a pu se mettre en place au cours des dernières semaines. Surtout, cela révèle du resserrement auquel on a assisté.