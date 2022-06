Le point d’ESPN sur le poste d’entraîneur au PSG

Après l’officialisation de l’arrivée de Luis Campos en tant que conseilleur football, le PSG doit maintenant s’attaquer au dossier de l’entraîneur. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino ne devrait pas honorer sa dernière année de contrat. Selon la presse française, l’Argentin a trouvé un accord avec ses dirigeants pour mettre fin à leur collaboration et qu’une annonce devrait être réalisée d’ici la fin de la semaine. Une information confirmée par ESPN, l’ancien défenseur central a été limogé ce mercredi matin.

Christophe Galtier toujours en pôle position

Le média américain explique que Christophe Galtier est désormais en pôle position pour devenir le nouvel entraîneur du PSG, lui qui a les faveurs de Luis Campos. Les discussions seraient positives dans ce dossier et l’actuel coach de Nice ne voudrait pas rater cette opportunité. Même si Zinedine Zidane était la priorité de l’émir du Qatar, l’ancien entraîneur du Real Madrid ne devrait pas rejoindre Paris. Il privilégie l’Equipe de France et la succession de Deschamps à l’issue de la Coupe du Monde au Qatar. ESPN explique également que Julen Lopetegui, Marcelo Gallardo et Ruben Amorim figurent sur la liste du PSG.