Lundi soir (20h45, BeIN Sports 1), le PSG affronte le Pays de Cassel en seizième de finale de la Coupe de France. Comme c’est de coutume avant chaque match, un point médical est dévoilé par les Rouge & Bleu. Celui de ce samedi concerne trois joueurs.

Après son match amical spectaculaire en Arabie saoudite (5-4), le PSG retrouve la compétition officielle lundi soir avec le déplacement – au Stade Bollaert – dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe de France contre l’équipe de Régional 1, l’US Pays de Cassel. Ce matin à l’entraînement, quatre joueurs étaient absents. Achraf Hakimi, autorisé par le PSG a resté à Riyad par le PSG en raison d’une cérémonie, et qui reviendra demain à l’entraînement, Presnel Kimpembe, Marco Verratti et Nordi Mukiele, eux blessés. Ces trois joueurs figurent dans le point médical du PSG. Touché au quadriceps à l’entraînement avant Rennes, Marco Verratti doit reprendre l’entraînement la semaine prochaine. Nordi Mukiele, touché aux ischios jambiers droit, restera en soin ces prochaines semaines.

Le point médical du PSG

Presnel Kimpembe poursuit son travail individuel sur le terrain.

Marco Verratti reprendra l’entraînement collectif la semaine prochaine.