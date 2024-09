Le point médical avant le retour de la Ligue des champions

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit Gérone pour son entrée en lice en Ligue des champions. À la veille de cette rencontre, les Parisiens s’entraînaient une dernière fois ce mardi. Luis Enrique a pu compter sur un groupe quasiment au complet.

Après quatre matches et quatre victoires en Ligue 1, le PSG va commencer sa saison européenne demain soir avec la réception – au Parc des Princes – de Gérone pour le compte de la première journée de la Ligue des champions. Ce mardi matin, les joueurs parisiens s’entraînaient une dernière fois sur les pelouses du Campus de Poissy. On a pu assister aux quinze premières minutes de la séance d’entraînement et donc faire un point sur l’état du groupe de Luis Enrique.

A voir aussi : PSG / Girona : les premières tendances de la composition parisienne

Vitinha et Warren Zaïre-Emery bien présents

Sans surprise, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos, blessés de longue date, n’étaient pas présents. Le titi parisien continue son programme de performance, alors que l’international français poursuit son protocole de reprise et que l’attaquant poursuit sa rééducation, comme le dévoile le PSG dans son communiqué médical. Touché à la cuisse droite contre Brest samedi dernier (3-1), Gianluigi Donnarumma n’était pas non sur les terrains, lui qui va rester aux soins toute la semaine et qui devrait aussi manquer le déplacement à Reims samedi soir (21 heures, DAZN). Il y a deux bonnes nouvelles lors de cette séance d’entraînement. Revenus blessés de la trêve internationale, Vitinha et Warren Zaïre-Emery étaient bien présents avec leurs coéquipiers ce matin lors des quinze premières minutes de la séance que l’on a suivie. Il se rapproche donc d’une présence dans le groupe pour la rencontre contre Gérone demain. Luis Enrique devrait donner plus de précision sur les deux joueurs lors de sa conférence de presse qui commencera à 13 heures.

Le point médical du PSG