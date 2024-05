Ce dimanche soir (21h sur Canal Plus Sport 360), le PSG se déplace sur la pelouse du FC Metz à l’occasion de la dernière journée de Ligue 1. Et pour ce match, Luis Enrique devrait pouvoir compter les retours de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

Le PSG voudra finir en beauté sa saison 2023-2024 de Ligue 1. En déplacement sur la pelouse du FC Metz ce dimanche, les Rouge & Bleu auront pour objectif de terminer invaincus à l’extérieur en championnat et aussi de préparer au mieux la finale de Coupe de France le 25 mai prochain. Et pour cette 34e journée de Ligue 1, Luis Enrique pourra compter sur un effectif presque au complet.

Mbappé et Dembélé absents du point médical

Absents face à l’OGC Nice en milieu de semaine, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ne sont plus mentionnés dans le point médical du jour. Les deux Français souffraient respectivement d’une gêne à l’ischio-jambier gauche et d’un coup à la cuisse gauche. Ils seront donc aptes pour le déplacement à Saint-Symphorien. Au repos face à Nice, Keylor Navas sera également apte pour ce match face aux Messins.

En revanche, le coach parisien devra toujours se passer de Sergio Rico, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez. Revenu il y a peu au Campus PSG après son grave accident il y a un an, le portier espagnol « continue son programme de réathlétisation. » Concernant le Titi, il poursuit toujours son travail de récupération afin de se remettre de son opération au tendon d’Achille survenue en janvier dernier. Enfin, Lucas Hernandez se remet aussi de sa récente opération du genou et « a débuté son protocole de réhabilitation », précise le PSG. Victime d’une béquille à l’entraînement avant le déplacement à Nice mercredi dernier, Randal Kolo Muani n’est pas mentionné dans ce point médical.

Le point médical du PSG