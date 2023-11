Demain soir (21h00, Prime Video), le PSG reçoit Montpellier au Parc des Princes. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet avec un grand retour et un nouvelle absence.

Les hommes de Luis Enrique auront à cœur de poursuivre leur bonne série. Après une belle victoire à Brest, le PSG reçoit Montpellier, ce vendredi à 21h00 au Parc des Princes, pour le compte de la 11e journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour cette rencontre, l’entraîneur espagnol pourra compter sur un groupe quasi-complet, avec un grand retour et une nouvelle absence. Le club de la capitale a communiqué, ce matin, le point médical d’avant-match. Si Presnel Kimpembe et Nuno Mendes poursuivent leur protocole de reprise, Keylor Navas est, encore cette semaine, laissé repos pour une lombalgie. Mais un nouveau nom s’invite à l’infirmerie. Danilo Pereira, touché à l’ischio jambier droit, est annoncé absent jusqu’à la prochaine trêve internationale. Le milieu de terrain portugais manquera donc les trois prochaines rencontres Rouge et Bleu, face à Montpellier, l’AC Milan et Reims.

🚨 Danilo Pereira restera en soins jusqu’à la prochaine trêve internationale annonce le PSG et devrait donc être forfait pour les 3 prochains matchs.

Marco Asensio est de retour

Mais bonne nouvelle du côté de l’attaque. Marco Asensio disparaît du bulletin médical et refait apparition à l’entraînement collectif. Après presque deux mois d’absence, l’offensif espagnol est donc apte pour reprendre du service dès week-end. Tout juste rétabli, reste à voir si Luis Enrique prendra le risque de faire jouer son attaquant, ou s’il foulera à nouveau les terrains pour le grand match de Ligue des Champions face à l’AC Milan la semaine prochaine.

Le point médical du PSG