Le point médical avant PSG / Paris FC

Ce dimanche (20h45 sur Ligue 1+), le PSG affronte le Paris FC à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1. Et à la veille de cette rencontre, le champion de France a dévoilé son point médical.

Le PSG retrouve la compétition ce dimanche. En conclusion de la 17e journée de Ligue 1, le club de la capitale affronte le Paris FC – au Parc des Princes – dans le derby francilien. Avec la victoire du leader lensois ce vendredi (3-0 face au TFC), les champions d’Europe devront s’imposer pour ne pas être distancés. Et pour ce match, Luis Enrique devra composer sans quelques joueurs à commencer par Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye, retenus avec leur sélection pour la CAN. À cela s’ajoutent les absences de Martin James, Matvey Safonov, Lee Kang-In et Quentin Ndjantou, tous mentionnés dans le point médical du jour. À noter que David Boly, touché à la cheville face à Fontenay en Coupe de France, ne figure pas dans le communiqué.

Le point médical du PSG

Matvey Safonov effectue un travail adapté suite à sa fracture de la main gauche.

