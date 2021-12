Le point médical avant RC Lens / PSG, Ramos forfait

Demain soir (21 heures, Canal Plus décalé), le PSG se déplace sur la pelouse de Lens dans le cadre 17e journée de Ligue 1. Comme avant chaque rencontre, les Rouge & Bleu dévoilent un point médical. Celui de ce vendredi concerne Ander Herrera et Neymar, Sergio Ramos et Julian Draxler. Le défenseur central espagnol (35 ans) a vu sa charge de travail a été adaptée pour une fatigue musculaire suite à la reprise en compétition reprendra l’entraînement avec le groupe dimanche.

Le point médical du PSG

Ander Herrera dont l’évolution est favorable reprendra l’entraînement dimanche.

Sergio Ramos dont la charge de travail a été adaptée pour une fatigue musculaire suite à la reprise en compétition reprendra l’entraînement avec le groupe dimanche.

Julian Draxler continue la course et ses soins à Ooredoo pour une reprise de l’entraînement prévue entre 2 et 3 semaines.