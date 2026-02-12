Le point médical avant Rennes / PSG

Ce vendredi soir (19h sur Ligue 1+), le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Rennais en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique devra toujours composer sans l’un de ses cadres.

Après sa victoire historique face à l’OM (5-0), le PSG retrouve la Ligue 1 ce vendredi soir. En ouverture de la 22e journée de championnat, le club de la capitale se déplace sur la pelouse du Stade Rennais avec pour ambition de conserver son fauteuil de leader et de mettre la pression sur son dauphin, le RC Lens. Et pour cette rencontre face aux Rennais, Luis Enrique ne pourra pas compter sur trois joueurs.

À lire aussi : Le PSG retrouve des couleurs à l’approche des grands matches

Mayulu rejoint l’infirmerie

Opéré avec succès à l’ischio-jambier droit, Quentin Ndjantou reste au repos et manquera plusieurs semaines de compétition. Touché au genou depuis le 20 janvier, Fabian Ruiz poursuit ses soins et est dont pour ce déplacement en Bretagne. Et un nouveau joueur a rejoint l’infirmerie pour quelques jours. En effet, Senny Mayulu reste en soins en raison d’une petite gêne au mollet gauche, rapporte le PSG dans son point médical du jour.

Le point médical du PSG

Opéré avec succès de l’ischio-jambier droit, Quentin Ndjantou reste au repos.

reste au repos. Fabian Ruiz poursuit ses soins.

poursuit ses soins. Victime d’une petite gêne au mollet gauche, Senny Mayulu restera en soins ces prochains jours.