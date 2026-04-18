Le point médical du PSG à la veille de la réception de Lyon

Demain soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG reçoit Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle seulement deux joueurs sont forfaits.

Le PSG retrouve les terrains demain soir avec la réception – au Parc des Princes – de Lyon pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Pour ce match de championnat, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet, une bonne chose pour le coach du PSG dans le sprint final de la saison 2025-2026 des Rouge & Bleu. En effet, seulement deux joueurs figurent dans le traditionnel point médical d’avant-match.

Nuno Mendes forfait pour Lyon

Touché à la cuisse droite contre Liverpool, Nuno Mendes était victime d’une petite gêne à la cuisse droite. Le PSG explique que l’international portugais poursuit son travail en salle et est donc forfait pour la réception des Lyonnais demain soir. Ce sera également le cas de Quentin Ndjantou qui continue son protocole de soins après son opération à l’ischio-jambier droit en début d’année 2026. Victime d’un choc au genou contre Liverpool, Désiré Doué ne figure pas dans ce point médical. Il est donc apte pour le match de demain. Ce devrait aussi être le cas pour Fabian Ruiz, de retour à l’entraînement collectif ces derniers jours et qui ne figure pas non plus dans le communiqué médical du PSG.

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Le point médical du PSG

Nuno Mendes poursuit son travail en salle.