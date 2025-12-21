Le point médical du PSG après Fontenay / PSG

Hier soir, le PSG s’est logiquement imposé contre le Vendée Fontenay Foot en 32es de finale de Coupe de France (0-4). Lors de cette rencontre, David Boly et Quentin Ndjantou se sont blessés.

Pour son entrée en lice en Coupe de France, le PSG affrontait le Vendée Fontenay Foot, club de National 3. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de titulariser plusieurs titis. Pour sa première en professionnel, David Boly n’a malheureusement pas fait long feu sur le terrain. Le titi parisien a subi plusieurs coups avant de quitter le terrain, en pleurs, avant la demi-heure de jeu. Ce dimanche, le PSG a dévoilé un point médical concernant le latéral droit mais également Quentin Ndjantou.

A lire aussi : Le PSG dévoile son programme de reprise

David Boly touché à la cheville

Le PSG indique que David Boly a été victime d’un coup à la cheville lors de ce match contre Vendée Fontenay Foot. Le latéral droit restera en soins cette semaine. En ce qui concerne Quentin Ndjantou, titulaire au milieu de terrain pour son quinzième match avec l’équipe professionnelle, il a dû sortir à la mi-temps. Le titi souffre d’une gêne musculaire aux ischio-jambiers. Des examens complémentaires sont prévus dans les prochains jours, indique le PSG dans son communiqué.