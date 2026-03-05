Le point médical du PSG avant la réception de l’AS Monaco

Demain soir (20h45, Ligue 1 +, beIN SPORTS 1), le PSG reçoit l’AS Monaco lors de la 25e journée de Ligue 1. Trois joueurs doivent déclarer forfait pour ce choc.

Moins d’une semaine après sa victoire sur la pelouse du Havre (0-1), le PSG retrouve la Ligue 1 demain soir avec la réception – au Parc des Princes – de l’AS Monaco en ouverture de la 25e journée. Quelques jours après avoir éliminé les Monégasques en barrage de la Ligue des champions, les Parisiens voudront s’imposer devant leur public afin de prendre provisoirement sept points d’avance en tête du championnat et de préparer au mieux son huitième de finale aller de la Ligue des champions, toujours au Parc des Princes, contre Chelsea. Pour cette rencontre contre les Monégasques, Luis Enrique devra faire sans trois joueurs.

Dembélé et Mayulu pas présents dans ce point médical

Comme avant chaque rencontre ou presque, le PSG dévoile son point médical. Celui pour le match contre l’AS Monaco concerne trois joueurs. Opéré de l’sichio-jambier droit il y a quelques semaines, Quentin Ndjantou poursuit son protocole de soins, lui qui ne devrait pas revenir avant la fin de la saison. Touché au genou contre le Sporting CP le 20 janvier dernier, Fabian Ruiz n’est pas suffisamment remis pour retrouver le groupe du PSG. Le milieu de terrain continue son travail individuel adapté cette semaine, indique le club de la capitale dans son communiqué. Enfin, Joao Neves, touché à la cheville, poursuit ses soins et est donc forfait pour demain. Présents dans les derniers points médicaux, Ousmane Dembélé et Senny Mayulu ne sont pas présents dans celui de ce jeudi. Ils postulent donc pour une place dans le groupe de Luis Enrique pour la rencontre de demain.