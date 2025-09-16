Le point médical du PSG avant la réception de l’Atalanta

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit l’Atalanta Bergame pour le compte de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Il devra faire sans trois joueurs.

Le PSG va commencer la défense de son titre en Ligue des champions avec la réception – au Parc des Princes – de l’Atalanta Bergame pour le compte de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Ousmane Dembélé et Désiré Doué, blessés avec l’équipe de France et absents plusieurs semaines. Il devra également faire sans Lucas Beraldo.

A voir aussi : Une blessure moins grave que prévue pour Lucas Beraldo ?

Kang-in Lee et Khvicha Kvaratskhelia ne figurent pas dans ce dernier

Touché à la cheville contre Lens dimanche après-midi, le numéro 4 du PSG est forfait pour le match contre les Italiens. Dans son communiqué médical, le club de la capitale indique que le défenseur central reste en soins en raison d’une entorse à la cheville gauche. Il explique également que les deux internationaux français poursuivent leurs soins. Sortis sur blessure contre les Lensois, Khvicha Kvaratskhelia et Lee Kang-in ne figurent pas dans ce point médical. Ils sont donc aptes pour la rencontre demain. Un doute persiste sur l’international géorgien, qui n’était pas présent sur les pelouses du Campus PSG lors des quinze premières minutes ouvertes aux médias, au contraire de l’international coréen. Selon les informations de RMC Sport, le numéro 7 du PSG fait un travail adapté en individuel avec un préparateur physique. Arthur Perrot indique que Lucas Beraldo est venu hier après-midi au Campus PSG pour faire des soins. Le défenseur est d’abord arrivé avec des béquilles au centre d’entraînement avant de repartir avec un important bandage à la cheville gauche. Aujourd’hui, il reste en soins. De son côté, Fabrice Hawkins indique qu’après son coup reçu contre Lens, Khvicha Kvaratskhelia pourrait débuter contre l’Atalanta si ses sensations sont bonnes. Luis Enrique devrait en dire plus lors de sa conférence de presse à partir de 13 heures.

🔴🔵 Kvaratskhelia n'est pas présent à l’entraînement collectif à la veille d’affronter l’Atalanta. Selon nos informations, il fait un travail adapté en individuel avec un préparateur physique. @RMCsport #RMCLive #PSG — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) September 16, 2025

🔴🔵 Beraldo est venu hier après-midi au Campus PSG pour faire des soins. Le défenseur est d’abord arrivé avec des béquilles au centre d’entraînement avant de repartir avec un important bandage à la cheville gauche. Aujourd’hui, il reste en soins.@RMCsport #RMCLive #PSG — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) September 16, 2025