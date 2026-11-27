Demain soir (20h45, Ligue 1+), le PSG reçoit Lorient dans le cadre de la douzième journée de Ligue 1. À la veille de ce match, le club de la capitale a dévoilé son point médical.

Le PSG retrouve la Ligue 1 demain soir avec la réception – au Parc des Princes – du FC Lorient pour le compte de la douzième journée. Comme pratiquement avant chaque match, le PSG a dévoilé un point médical. Ce dernier concerne quatre joueurs. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit contre le FC Barcelone le 20 octobre dernier, Khvicha Kvaratskhelia poursuit son protocole de soin. C’est également le cas d’Alessandro Longoni, qui est revenu avec une blessure musculaire de la trêve internationale.

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Vers un forfait de Nuno Mendes contre Lorient

De son côté, Désiré Doué, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors de la victoire du PSG contre Nice la semaine dernière (2-3), va subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours. Si le PSG n’évoque pas le lieu de cette intervention dans son communiqué, cette dernière devrait avoir lieu au sein de la clinique Aspetar de Doha, au Qatar. Nuno Mendes figure aussi dans ce point médical. Le latéral gauche portugais, à la suite d’une gêne musculaire à la cuisse gauche, effectue, par mesure de précaution, un travail individuel de récupération. Il devrait donc être forfait pour la réception des Lorientais, lui qui avait fait son retour contre Nice après avoir été absent quelques semaines après une douleur à la cuisse ressentie contre Strasbourg le 17 octobre dernier.

Le point médical du PSG