Le point médical du PSG avant la réception de Marseille

Demain soir (20h45, Prime Video), place au deuxième classico de la saison entre le PSG et Marseille. Les deux équipes, première et deuxième de Ligue 1, s’affronteront sur la pelouse du Parc des Princes. Face à son ennemi de toujours, le PSG voudra l’emporter pour prendre quinze points d’avance et se rapprocher du titre de champion de France. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre, les Rouge & Bleu dévoilent un point médical.

Celui de ce samedi 16 avril concerne cinq joueurs. Touché aux adducteurs avec le Sénégal, Abdou Diallo n’a toujours pas repris l’entraînement avec le PSG. Ander Herrera (oeil) – qui poursuit ses séances individuelles -, Layvin Kurzawa (lombalgie et mollet) sont aussi absents de l’entraînement collectif. Julian Draxler (ménisque) – opéré récemment – ne devrait pas rejouer avant la fin de saison. Enfin, Leandro Paredes, opéré d’une pubalgie, est forfait pour la fin de saison.

Le point médical du PSG