Le point médical du PSG avant la réception du FC Metz

Demain soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG reçoit le FC Metz lors de la 23e journée de Ligue 1. À la veille de ce match, le PSG a dévoilé un point médical qui concerne quatre joueurs.

Après avoir renversé l’AS Monaco lors du barrage aller de la Ligue des champions (2-3), le PSG retrouve les terrains demain soir avec la réception du FC Metz dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1, quatre jours avant le barrage retour contre les Monégasques. Pour cette rencontre, sur la pelouse du Parc des Princes, Luis Enrique devra faire sans quatre joueurs.

Ousmane Dembélé forfait pour Metz

Sorti sur blessure contre Monaco, Ousmane Dembélé doit déclarer forfait pour la réception de Metz. Dans son communiqué médical, le PSG explique que son attaquant a été victime d’une gêne au mollet gauche contre les Monégasques et qu’il effectuera un travail en salle ces prochains jours. Absent depuis le 20 janvier dernier, Fabian Ruiz a repris l’entraînement individuel, alors que Senny Mayulu poursuit ses soins après une petite gêne au mollet contractée contre Strasbourg. Enfin, Quentin Ndjantou, opéré de l’ischio-jambier, a débuté son protocole de soins.

