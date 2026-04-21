Le point médical du PSG avant la réception du FC Nantes

Ce mercredi soir (19h sur Ligue 1+), le PSG accueille le FC Nantes pour son match en retard de la 26e journée de Ligue 1. Luis Enrique devra se passer de deux cadres pour ce match.

Le PSG peut reprendre quatre points d’avance sur le RC Lens en tête de la Ligue 1. Pour cela, le club de la capitale devra s’imposer face au FC Nantes dans son match en retard de la 26e journée de Ligue 1. Face à la lanterne rouge, les Rouge & Bleu devront se passer de trois joueurs.

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Nuno Mendes poursuit son travail de reprise

Comme annoncé ce lundi, Vitinha est victime d’une inflammation du talon droit et restera en soins ces prochains jours. Un nouveau point sur le Portugais sera fait en fin de semaine. Touché à la cuisse face à Liverpool la semaine passée, Nuno Mendes poursuit son travail de reprise et sera donc indisponible pour le match face aux Canaris. Enfin, Quentin Ndjantou continue son protocole de soins après son opération aux ischio-jambiers en janvier.

Le point médical du PSG

Victime d’une inflammation du talon droit suite à un choc reçu lors du match contre l’Olympique Lyonnais, Vitinha restera en soins ces prochains jours. Une nouvelle évaluation sera faite en fin de semaine.

restera en soins ces prochains jours. Une nouvelle évaluation sera faite en fin de semaine. Nuno Mendes poursuit son travail de reprise.

poursuit son travail de reprise. Quentin Ndjantou continue son protocole de soins