Le point médical du PSG avant la réception du Havre

Demain soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG reçoit Le Havre dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, le club de la capitale a dévoilé son point médical.

Le PSG retrouve les terrains demain soir avec la réception – au Parc des Princes – du Havre dans le cadre de la treizième journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre du club de la capitale, un point médical est dévoilé. Celui de ce vendredi 21 novembre concerne trois joueurs, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Achraf Hakimi.

Dembélé en phase de reprise

Le PSG explique que son numéro 10, touché au mollet contre le Bayern Munich le 4 novembre dernier, est actuellement en phase de reprise. Il n’est donc pas disponible pour la réception des Havrais même s’il devrait participer à une partie de l’entraînement ce vendredi après-midi, comme Luis Enrique l’a expliqué en conférence de presse. En ce qui concerne Désiré Doué et Achraf Hakimi, les deux joueurs poursuivent leur travail de rééducation individuel. Victime d’une entorse au genou contre le Bayern Munich, Nuno Mendes ne figure pas dans ce point médical. L’international portugais, qui s’est entraîné hier, pourrait donc être dans le groupe pour le match de demain.

Le point médical du PSG