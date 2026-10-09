Le point médical du PSG avant la réception du Mans

Avant d’affronter Le Mans en Ligue 1 ce samedi soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG a dévoilé son point médical de veille de match, dans lequel figurent deux joueurs.

Le PSG retrouve la compétition ce samedi. À l’occasion de la 6e journée de Ligue 1, le club parisien accueille Le Mans au Parc des Princes (20h45 sur Ligue 1+). L’occasion pour les Rouge & Bleu de lancer idéalement leur marathon de matchs. À la veille de cette rencontre, le champion de France a dévoilé son point médical.

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Mayulu et Longoni forfaits pour PSG / Le Mans

En plus de Nuno Mendes et d’Ousmane Dembélé, laissés au repos et qui retrouveront le chemin de l’entraînement ce week-end, deux autres joueurs manqueront à l’appel. Blessé avec l’équipe de France Espoirs, Senny Mayulu souffre d’une lésion à la cuisse gauche. Il restera en soins ces prochains jours, comme le précise le communiqué médical du PSG. Déjà absent avant la trêve internationale, le gardien Alessandro Longoni n’a toujours pas repris l’entraînement collectif et effectue un travail individuel en salle. À noter que Warren Zaïre-Emery et Ferran Torres ne sont pas mentionnés dans ce point médical. Touchés physiquement ces dernières semaines, les deux internationaux étaient présents à l’entraînement de jeudi.

Le point médical du PSG

Alessandro Longoni effectue un travail individuel en salle.

Senny Mayulu restera en soins ces prochains jours.

Point médical avant Le Mans 📍 https://t.co/Z0773FGcHJ @Aspetar https://t.co/nZIjIHD5ng — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 9, 2026