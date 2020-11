Face à Manchester United en Ligue des champions ce mercredi soir (21h sur RMC Sport 1 et Téléfoot), le PSG devrait retrouver un effectif étoffé avec les retours de Keylor Navas, Marquinhos voire Layvin Kurzawa. Ainsi, Thomas Tuchel disposera de nombreux choix pour sa composition d’équipe, notamment au milieux de terrain. Cependant, les Parisiens font face à deux absences de dernière minute. À 48 heures de la rencontre face aux Red Devils, le club de la capitale a communiqué un point médical. De retour à la compétition face aux Girondins de Bordeaux (2-2) après deux mois d’absence, Mauro Icardi “a ressenti une douleur aux adducteurs droits à l’entraînement, son indisponibilité sera évaluée dans les 48h” et il sera donc forfait pour ce match face au club anglais. Une situation similaire pour Pablo Sarabia, qui a “ressenti une douleur musculaire lors de la dernière séance d’entraînement.” Sans surprise, Julian Draxler (en phase de reprise) et Juan Bernat (rééducation au genou) seront également indisponibles. Le PSG n’a pas communiqué sur un potentiel forfait de Thilo Kehrer, qui était présent à l’entraînement du jour.

Le point médical du PSG