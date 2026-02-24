Le point médical du PSG avant le barrage retour contre Monaco

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit Monaco en barrage retour de la Ligue des champions. Luis Enrique devra faire sans quatre jours pour cette rencontre.

Après avoir battu Monaco la semaine dernière en barrage aller de la Ligue des champions (2-3), le PSG voudra terminer le travail demain soir sur la pelouse du Parc des Princes lors de la manche retour. Pour cette rencontre, Luis Enrique va devoir faire sans quatre joueurs pour ce choc contre les Monégasques. Sans surprise, Quentin Ndjantou, opéré de l’ischio-jambier il y a quelques jours, est forfait.

Dembélé et Mayulu s’entraînent à part

Ce sera également le cas d’Ousmane Dembélé. Remplacé avant la demi-heure de jeu par Désiré Doué en raison de douleurs au mollet lors de la rencontre sur la pelouse du stade Louis-II, le numéro 10 du PSG n’a pas participé à la séance de veille de match. Dans son communiqué médical, le PSG fait savoir que le Ballon d’Or avait repris l’entraînement individuel. C’est également le cas de Senny Mayulu, victime d’une petite gêne au mollet contre Strasbourg. Enfin, touché au genou contre le Sporting le 20 janvier dernier, Fabian Ruiz poursuit son travail individuel.

Le point médical du PSG

Ousmane Dembélé et Senny Mayulu ont repris l’entraînement individuel.

Fabian Ruiz poursuit son travail individuel.