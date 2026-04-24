Le point médical du PSG avant le déplacement à Angers

Demain soir (19 heures, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Angers dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. À la veille de ce match, le PSG a dévoilé son traditionnel point médical.

Le PSG retrouve la Ligue 1 demain soir avec le déplacement à Angers pour le compte de 31e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, le club de la capitale pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Touché à la cuisse lors du quart de finale retour de la Ligue des champions contre Liverpool (2-0), le latéral gauche portugais avait manqué les deux derniers matches du PSG contre Lyon et Nantes. Quelques jours avant la demi-finale aller de la Champions League contre le Bayern Munich, le numéro 25 du PSG ne figure pas dans le point médical dévoilé par le PSG. Il est donc disponible pour le déplacement à Angers.

Vitinha forfait pour le déplacement à Angers

Ce ne sera pas le cas de Vitinha. Dans son communiqué, le club de la capitale explique que l’inflammation du talon droit de Vitinha évolue favorablement. Il poursuit un travail individuel. Autre forfait pour cette rencontre du PSG contre Angers, Quentin Ndjantou. Le titi parisien continue son protocole de soins après son opération de l’ischio-jambier en janvier dernier.

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Le point médical du PSG

•⁠ ⁠L’inflammation du talon droit de Vitinha évolue favorablement. Il poursuit un travail individuel.

•⁠ ⁠⁠Quentin Ndjantou continue son protocole de soins.