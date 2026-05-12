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Image : psg.fr

Le point médical du PSG avant le déplacement à Lens

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum12 mai 2026

Pour son match en retard de la 29e journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse du RC Lens ce mercredi. Luis Enrique sera privé de sept joueurs.

Officieusement champion de France, le PSG pourra valider son titre ce mercredi. Dans le cadre du match en retard de la 29e journée de Ligue 1, le club parisien se déplace sur la pelouse de son dauphin, le RC Lens (21h sur beIN SPORTS 1). Le dernier gros test pour les Rouge & Bleu avant la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le 30 mai prochain. Cependant, Luis Enrique devra composer sans sept joueurs pour cette rencontre.

Comment le PSG va gérer la période sans match avant la finale de la C1 ?

Sept Parisiens absents pour Lens / PSG

Comme lors de la victoire face au Stade Brestois dimanche (1-0), le coach parisien sera une nouvelle fois privé de Lucas Chevalier, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Willian Pacho, Warren Zaïre-Emery et Quentin Ndjantou. Et un nouveau joueur s’est ajouté à l’infirmerie : Lee Kang-In. Touché à la cheville face au SB29, le Sud-Coréen travaillera en salle ces prochains jours, comme l’a indiqué le PSG dans son point médical.

Le point médical du PSG

  • A la suite d’un choc à la cheville gauche reçu lors du match contre Brest, Kang-In Lee travaillera en salle ces prochains jours.
  • Willian Pacho, Nuno Mendes et Warren Zaïre-Emery poursuivent leurs soins.
  • Achraf Hakimi, Lucas Chevalier et Quentin Ndjantou effectuent un travail individuel sur le terrain.

Youtube : Canal Supporters Paris

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