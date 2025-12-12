Le point médical du PSG avant le déplacement à Metz

Demain soir (19 heures, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Metz dans le cadre de la seizième journée de Ligue 1. Comme avant chaque match, le PSG dévoile un point médical.

Le PSG doit jouer encore trois matches avant la trêve hivernale. En cette première partie de saison, le club de la capitale n’a pas été épargné par les blessures. Comme avant chaque match ou presque, les champions d’Europe dévoilent un point médical. Et celui d’avant la rencontre contre Metz concerne deux joueurs, Ousmane Dembélé et Marquinhos.

Marquinhos forfait, Dembélé incertain

Malade et forfait contre l’Athletic Club, Ousmane Dembélé poursuit son entraînement individuel. Il est donc incertain pour le déplacement à Metz demain soir. En ce qui concerne Marquinhos, sorti à la mi-temps de la rencontre de la Ligue des champions après une grosse semelle sur la cheville, avant d’expliquer que c’était plus les adducteurs, il reste en soins suite à une fatigue musculaire au niveau de la hanche droite. Il est donc forfait pour demain.

Le point médical du PSG