Le point médical du PSG avant le déplacement à Montpellier

Demain soir (21 heures, Canal Plus Sport 360), le PSG se déplace sur la pelouse de Montpellier dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Comme c’est de coutume avant chaque rencontre, le club de la capitale dévoile un point médical. Ce dernier concerne un seul joueur, Neymar.

Buteur contre Reims dimanche soir (1-1), Neymar ne sera pas à l’entraînement du jour. L’attaquant brésilien restera en soins ce mardi matin comme l’a fait savoir le PSG dans son point médical d’avant-match. Le numéro 10 parisien souffre d’une fatigue musculaire. Dans sa publication, le PSG n’a pas acté le forfait pour le match de demain de Neymar. Il faudra attendre la conférence de presse de Christophe Galtier à partir de 13 heures pour en savoir plus sur sa présence ou non dans le groupe pour la rencontre face aux Montpelliérains.

Le point médical du PSG