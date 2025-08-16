Le point médical du PSG avant le déplacement à Nantes

Le PSG se déplace sur la pelouse de la Beaujoire pour défier Nantes demain soir lors de la première journée de Ligue 1. Deux joueurs sont forfaits pour cette rencontre.

Demain soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG va jouer son deuxième match de la saison 2025-2026 avec le déplacement à Nantes en clôture de la première journée de Ligue 1. Une rencontre qui arrive quatre jours après le succès en Supercoupe d’Europe contre Tottenham (2-2, 4 t.a.b à 3). Absent de cette rencontre contre les Spurs en raison d’une douleur à l’adducteur droit, Senny Mayulu manquera aussi la rencontre contre les Nantais.

A voir aussi : Mercato – Des courtisans qatariens pour Presnel Kimpembe

Presnel Kimpembe victime d’un petit virus

En effet, dans son point médical, le PSG fait savoir que le titi effectue un travail de reprise. Autre absent pour cette rencontre, Presnel Kimpembe. Le défenseur central est touché par un petit virus et doit rester au repos ce samedi. On verra demain s’il fait partie du groupe de Luis Enrique pour le déplacement à Nantes. Pour rappel, Joao Neves va manquer cette rencontre en raison de son deuxième et dernier match de suspension après son carton rouge reçu lors de la finale de la Coupe du monde des clubs.